«Синий кит» участил детские самоубийства в России на 57% за 2016 год

«Синий кит» и другие «группы смерти» спровоцировали серьезный рост количества детских самоубийств за последний год. В 2016 году этот показатель резко увеличился – почти на 60%.

Так называемые «группы смерти», склоняющие детей к самоубийствам, привели к небывалому росту количества подростковых суицидов. В 2016 году этот показатель вырос на рекордные 57%. Такую статистику приводит детский омбудсмен Анна Кузнецова. Чиновница считает, что причиной роста статистики является популяризация «групп смерти» на подобии «Синего кита».

До 2016 года пять лет подряд количество детских самоубийств обязательно снижалось в среднем на десять процентов в год. Таким образом, по словам Кузнецовой, в прошлом году Россия фактически сделала шаг назад – к показателям пятилетней давности.

Чиновница также рассказала об обстоятельствах, которые помогают ухудшать статистику. По ее данным, в прошлом году было выявлено, что у почти половины российских школ не было педагогов-психологов, которые могли бы оказать профессиональную помощь детям с определенными проблемами. Безусловно, наличие такого штата специалистов в каждой школе страны могло бы частично решить проблему.

Вместе с тем эпидемия «Синего кита» продолжает распространяться, не только в России, но и покоряет новые страны. В Польше накануне зафиксировано три случая попыток детских самоубийств. В городе Щецин полиция ищет тех, кто высылал детям задания через социальные сети.