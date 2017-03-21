«Синий кит» угрожал украинскому второкласснику, а в Забайкалье шесть детей покончили с собой

«Синий кит» продолжает вовлекать в свою игру все новых и новых подростков. Масштабы игры просто поражают – о случаях вовлечения детей в игру уже сообщали во всех странах СНГ, а также в некоторых европейских государствах.

В некоторых российских регионах уже приняли конкретные меры, однако на федеральном уровне дела не зашли дальше разговоров. Депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за создание так именуемых «групп смерти», к числу которых относится «Синий кит».

В Сибири недавно были зафиксированы новые случаи попыток самоубийств. На днях в Хакасии возбудили еще одно уголовное дело по факту деятельности «групп смерти». Сценарий работы «Синего кита» привычен – участницу отправлялись электронные сообщения с заданиями и угрозами. В случае отказа их выполнять ребенку обещали убить его родителей.

С начала года в Забайкалье зафиксировано шесть случаев самоубийств несовершеннолетних, которые так или иначе были связаны с «группами смерти».

В Украине и вовсе зафиксирован уникальный случай – на западе страны «Синий кит» привлек к игре второклассника. Мальчику начали приходить сообщения с предложениями поиграть. В случае его отказа ему угрожали убить родителей.

По факту всех зафиксированных недавно случаев склонения к суициду проводится проверка. Задержать пока никого не удалось.

Напомним, что ранее стало известно об аналогичном случае в польском городе Щецин.