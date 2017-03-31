«Синий кит»: в Приморье выявлены новые призывы к смерти через продажи жевательной резинки

Призывы «Синего кита» снова появились на жевательных резинках. Краевой следственный комитет Приморского края провел проверку торговых точек региона, и выявил, что покупателям действительно предлагается жевательная резинка с провокационными надписями.

В сообщении краевых следственных органов от 30 марта сказано, что в регионе была проведена двухнедельная проверка, в ходе которой было выявлено: производитель жевательной резинки Wrigley действительно выпускал жвачки Five, на которых были обертки с призывающими к опасным заданиям тексты.

Первые сообщения от родителей в регионе начали поступать семнадцатого марта. Тогда была начата масштабная проверка. В ее рамках были проверены почти 160 торговых точек. Продукцию с опасными призывами на обертках нашли в десяти магазинах.

После проверки были направлены рекомендательные письма на производства с просьбой остановить выпуск «опасной» жвачки. А итоговое решение по ситуации будут принимать эксперты Роспотребнадзора.

Суть производства «опасной» жевательной резинки может заключаться в том, что производитель на фоне популярности «Синего кита» мог использовать это как маркетинговый ход для привлечения покупателей.

На обертках таких жвачек покупателям предлагалось выполнить задания, которые во многом были потенциально опасными. Например, популярным заданием было сделать селфи на крыше самого высокого здания в районе или написать список желаний перед смертью.