«Синий кит» задания»: как меняется страничка ребенка, ставшего «китом»

Социальные сети и социальная жизнь ребенка, ставшего «китом», резко меняются. Теперь «Синий кит» дает подростку задания и диктует, что делать, что смотреть и что на своей страничке постить. Вместо героев сериалов и аниме появляются летящие киты и пафосные стишки о том, что «долбанутым» — дорога «в космос», а взрослые пусть дальше живут в своем сером, ограниченном мире.

Психологи уверены: с детьми надо разговаривать и следить за ними. Говорить надо о том, что после смерти ребенка «в космос» нередко уходят и родители — сходят с ума, сводят счеты с жизнью, умирают от инфаркта или сердечного приступа, увидев чадо в петле. Все задания начинаются с простого, а заканчиваются самоубийством. До вырезанного на руке кита ребенка могут обязать вырезать или нарисовать f57. Задания могут меняться, иметь варианты. Кит может быть нацарапан на ноге, вены могут быть просто порезаны, в 4:20 могут начать будить сразу или чуть-чуть погодя. Но если веселый, смешливый ребенок ни с того ни с сего начал расшатывать себе нервы фильмами ужасов – это повод забить тревогу. На восьмой день ребенок клянется в том, что он – «кит», и уже не передумает.

Вторая неделя пребывания в «группе смерти» характера членовредительством – дети режут себе губы, тыкают себя иглами, делают себе больно и преодолевают инстинкт самосохранения на крыше стройки. На двадцать восьмой день ребенок замолкает и ни с кем не разговаривает, многие родители упустили такие очевидные признаки. Но к счастью, находятся дети, которых перехватывали раньше, и они рассказывали как все было. Все признают: первая любовь – это одно, а когда тебя ломают подъемами в 4:20 и фильмами ужасов – другое.