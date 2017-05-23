Синоптики назвали грядущее лето "розовым"

Синоптики из Гидрометцентра уже сделали свои прогнозы насчет того, каким будет лето в центральной части страны. Они ожидают незначительное количество осадков и температуру, которая только лишь немного будет превышать норму.

Роман Вильфанд рассказал, что в течении грядущих месяцев в центральной части страны температура воздуха будет на уровне нормы и только иногда незначительно повышаться. На метеорологических картах участки с такой температурой обозначаются розовым цветом, поэтому работники Гидрометцентра прозвали грядущее лето «розовым«.

Что касается предполагаемого обилия дождей, то нынешним летом осадки будут выпадать значительно реже в сравнении с летом прошлого года. Также сообщается, что вероятность аномальных дождей крайне незначительна.