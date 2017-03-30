Синоптики определили день, когда в столицу вернется весна

Синоптики пообещали жителям столицы, что весна вернётся уже на этих выходных. Они ожидают потепления в понедельник до 13-ти градусов тепла. Об этом журналистам сообщил сотрудник центра погоды «Фобос».

А пока над столицей медленно проходят холодные потоки, поэтому в дневное время показания термометра едва поднимутся выше нулевой отметки, а ночью будет пускаться до 10-ти градусов мороза. Смена воздушного потока ожидается ближе выходным. Синоптики предполагают, северный поток будет заменён юго-западным, что приведёт к значительному потеплению.

Ожидается, что смена холодных воздушных масс приведет к повышению средней дневной температуры до 13-градусов тепла. Уже к понедельнику весна должна будет вернуться в Москву.