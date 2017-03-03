Сирия, последние новости: Пальмира снова свободна

Многих интересуют последние новости Сирии, где проходят военные действия между сирийской армией и боевиками запрещённых террористических группировок. Вчера, второго марта поступило сообщение о том, что город Пальмира снова свободен. Сирийский флаг развевается над цитаделью города.

Над важнейшим символом Пальмиры сейчас развевается сирийский флаг. Вчера уже во второй раз за прошедшее время Пальмира стала освобождённой от запрещённой группировки террористов «Ислaмское государство» (террористическая группировка запрещена на территории РФ). Фотографии развевающегося флага в соц. сети Твиттер опубликовала сирийская армия. Этот город является одним из самых богатых центров древнейшего народа.

В руках террористов город пребывал с мая 2015-го года. Впервые Пальмира была освобождена в марте прошлого года года с помощью русских военных. В последнем месяце прошлого года террористы снова захватили город, при этом они разрушили часть ценных памятных сооружений, с давних пор находящихся на территории города. Вчера стало известно о том, что сирийская армия снова при поддержке армии РФ снова освободила Пальмиру. При отступлении боевикам не удалось разрушить все древние построения.

На последние действия по освобождению древнего города было потрачено меньше суток. Сейчас военных действий в городе не происходит, с наступлением темного времени суток на территории Пальмиры вводится режим светомаскировки.