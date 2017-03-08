Скандал на «Минуте славы»: кому выгодно судейство Познера и Литвиновой?

Если судей «Минуты славы» Владимира Познера и Ренату Литвинову до сих пор не попросили с шоу за их жесткое, оскорбляющее судейство, то кому-то они нужны именно такими. С не меньшим апломбом, цинизмом и снобизмом судит Татьяна Толстая. Так же Александр Масляков, неизменный ведущий КВНа, может «бросить правду», а не донести ее. «Первому каналу» нужен такой формат для высоких рейтингов.

Евгений Смирнов, одноногий танцор, которого Литвинова назвала «ампутнатом» не собирается сдаваться, обижаться и вообще обращать внимание. И «пристегивать вторую ногу» в угоду кому-то тоже не собирается: очень многие фрагменты танца исполнять надо без «инородного тела». Сочинец сильнее многих, кого критика судей довела до слёз: он прошел через многое. Кубанцу не нужна ничья унизительная жалость: он живет тем, что тренирует людей на занятиях греблей, а днем танцует и подает заявки в различные шоу, связанные с танцами. Танцора приглашают в различные ток-шоу как героя, который справился несмотря ни на что. Что же касается Литвиновой, то Женя не первый и не последний – от нее многим перепало.

Бесит Ренату Литвинову на «Минуте славы» что-нибудь постоянно, а от некоторых номеров ее «тошнит». Иногда она считает умения людей недостойными внимания: уметь танцевать вверх ногами вовсе необязательно, по ее словам. Александр Загидулин слова доброго от ведущей не услышал, станцевав вниз головой. Поэтам, подобно Наталье Трейе, лучше вообще не появляться на проекте: даже минуты славы не будет, только критика. А про индийский танец Светланы Тулуси Литвинова заявила, что «чего-то в нем нет», а чего – не определила. Негатив очень часто исходит от актрисы, и иногда она одна нападает на участника.