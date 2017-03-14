Скандал со школьницей СПБ: 15-летнюю Юлию сравнили с Дианой Шурыгиной

Только начали утихать обсуждения изнасилования Дианы Шурыгиной, как интернет снова взбудоражен на этот раз новой темой, которой стал скандал со школьницей в Санкт-Петербурге.

У пользователей интернета появилась новая тема обсуждения. 15-летняя Юлия заявила, что стала жертвой изнасилования. Ролик «вписки» был опубликован в соцсети, на нем видно, как во время близости парня и девушки к ним в комнату зашли их товарищи, которыми и было все заснято на видео. После публикации, ролик стал активно распространяться по сети. После того, как в нем узнали девушку, школьница напугалась неприличной славы и заявила, что к этим действиям ее склонили против воли. Это следует из появившейся аудиозаписи, на которой голос девушки.

«У меня проблемы…меня изнасиловали», — говорилось на аудио.

Знакомые Юлии утверждают, что в ролике точно она, а на записи ее голос. Они также отметили, что зная ее поведение, могут с уверенностью заявить об отсутствии принуждения. Также было добавлен, что в последнее время школьница часто посещала подобные молодежные «вписки». Пользователи интернета стали сравнивать Юлию с Дианой Шурыгиной, которая по их мнению, оклеветала Сергея Семенова.