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Скандального блогера Александра Лапшина передали из Беларуси в Азербайджан

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Автор:
Марина Садовская
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Скандального блогера Александра Лапшина, разыскиваемого в Азербайджане, обнаружили в Беларуси. Минск сразу же передал нарушителя государственной границы Баку, сочтя его экстрадицию законной, против чего попыталась выступать Россия. Журналист не раз по роду деятельности посещал непризнанный Нагорный Карабах, что Азербайджан считает серьезным преступлением.

Нагорный Карабах – больная тема для Азербайджана. Страна лишилась своих территорий в пользу «острова демократии», на стороне которого Россия и Грузия. Любого, кто побывал в этом самопровозглашенном государстве, Азербайджан не желает видеть даже в своем аэропорту, любому журналисты, писавшему про Карабах, путь в Баку заказан. Однако блогер, имеющий на руках паспорта Израиля и России, не считает, что страна имеет право лишать его свободы передвижения и свободы слова. Он посещал и Карабах, не согласовав сей факт с Баку, и Азербайджан, не имея на это права. Баку тут же направил задержанного в СИЗО №1 за незаконное посещение территорий, которые Азербайджан считает своими.

Беларусь не считает, что деяния блогера предполагают уголовное преследование, но так считает Азербайджан, и потому Минск беспрепятственно передал Лапшина. Баку не устраивает тот факт, что Александр Лапшин водит знакомства с «армянами-оккупантами», ищет лазейки для проникновения в НКР и признает государственное образование, хотя ряд стран его не признал. «Спорным» республикам вроде Нагорного Карабаха, ДЛНР и Приднестровья очень нелегко приходится: не все согласны с их существованием, а их признание может быть уголовно наказуемым. Баку никогда не простит утрату 20% своих земель, которые возомнили себя государством.

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