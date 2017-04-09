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Георгий Гречко, знаменитый советский космонавт, ушел из жизни рано утром восьмого апреля. Смерть космонавта подтвердили его родственники и коллеги. Врачи определили причину смерти Гречко – он скончался в результате сердечной недостаточности.

Скончался советский космонавт Георгий Гречко: родственники и коллеги прокомментировали смерть Георгия Михайловича
Фото: russian.rt.com

Седьмого апреля стало известно о госпитализации Георгия Михайловича. Спустя примерно сутки его сердце остановилось. На момент смерти ему было 85 лет. Одной из первых его смерть прокомментировала дочь Гречко. По словам Ольги, отец ушел из жизни, находясь на больничной койке. В последние мгновения жизни рядом с ним оставалась его супруга. Также кончину космонавта подтвердили в Роскосмосе.

Коллега покойного Георгия Михайловича, Алексей Леонов, тоже прокомментировал его уход, и рассказал, каким ему запомнился Гречко при жизни. По словам Леонова, Георгий Гречко отличался тем, что имел свой собственный, неповторимый подход к науке и исследованиям. Стремился изучить тот или иной вопрос до конца и никогда не останавливался.

Леонов вспоминает интересный эпизод, когда Гречко сломал ногу. Эта травма поставила под вопрос его дальнейшую работу в космонавтике. Но Георгий, очевидно, был настолько одержим своей работой, что начал усердно трудиться над своим восстановлением, и, в итоге, таки вернулся к любимому занятию.

Что касается личностных характеристик Гречко, Леонов не может вспомнить ни одного человека, к которому бы тот плохо отнесся. Он запомнил его добрым, общительным, искренним, улыбающимся человеком.

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