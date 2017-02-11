Скульптуру Ждун хотят установить в Харькове

В интернете появилась петиция, в которой просят установить в украинском городе Харькове скульптуру Ждун. Но данный призыв отклонили в городском совете.

В петиции указывалось, что популярную на сегодняшний день фигуру хотят установить на пл.Сводобы, которая считается одной из самых крупных в Европе.

«Такое решением бессмысленное. Скульптура является авторской работой, поэтому ни у кого нет авторских прав на ее установку», — заявил Юрий Сидоренко, который является руководителем департамента по информационным делам, связи с общественностью городского совета.

Мужчина допускает, что данную петицию могут пустить на голосование, если ее создатель примет решение выкупить авторство. Необходимо отметить, что автором Ждуна является художница Маргарит ван Брифорт из Голландии. Фигура была создана в прошлом году, расположена около детской лейденской поликлиники. Женщина рассказала, что хотела создать что-то интересное, что может скрасить ожидание маленьких пациентов. Автор идеи не ожидала такой популярности к своей скульптуре.

Напомним, в текущем месяце Борис Филатов, который занимает должность мэра города Днепра, ведет переговоры с Брифорт об установке Ждуна в городе. Ожидается, что фигуру установят около городской администрации.