Смоленская школьница совершила суицид, спасти подростка не удалось

В городе Смоленск вчера произошло ужасное происшествие. Ученица 40-й школы покончила жизнь самоубийством. Об этом передает местное издание.

Девушке было 15 лет, ее характеризуют, как жизнерадостного, неконфликтного человека. У школьницы не было проблем в учебе. Оставшись одна дома, подросток решила наглотаться таблеток. Перед этим она поделилась своим решением с подружкой, выслав ей фото и сообщение с признанием.

«Никто и подумать не мог, что она на такое способна. После того, как она написала, мигом рванула к ней!», — написала подружка.

Друзья девушки были шокированы ее поведением, они, конечно же, сразу позвонили ее родителям и побежали к ней. Мама школьницы за 20 минут «прилетела» домой и позвонила в скорую помощь, которая также очень быстро приехала на место происшествие. К сожалению, врачи не успели спасти подростка, так как с момента приема лекарственных средств прошло около 2 часа. Медики приступили к реанимационным действиям, но девочка уже скончалась. Школьница не написала перед кончиной записку. Близкие считают, что причиной самоубийства могли стать проблемы в школе, которые возникли в последнее время. Алина получила 2-ю двойку по предмету математика за четверть, что пошатнуло ее психологическое состояние. Все опрошенные правоохранительными органами подтвердили эту версию. Похоронят жительницу Смоленска в понедельник.