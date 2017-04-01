Снос пятиэтажек в Москве не создаст проблем со строительными отходами – эксперты

Снос пятиэтажек в Москве не вызовет проблем с отходами. Эксперты считают, что большинство отходного материала, который появится в результате массового сноса пятиэтажек, пойдет на переработку и будет использоваться в строительных целях.

Одним их важнейших аргументов против массового сноса советских пятиэтажек в Москве была позиция экологов, которые посчитали, что это приведет к огромным объемам отходов, которые обычно образуются на месте разрушения старых зданий. Учитывая, что мусорные свалки в Подмосковье и так справляются с текущими объемами мусора с трудом, это могло бы стать серьезной проблемой. По статистике, ежегодно в результате сноса домов и зданий образуется около семи миллионов тонн отходного материала.

Эксперты же считают, что бояться нечего. Авторы проекта сноса «хрущевок» этот фактор учли и позаботились, как сделать так, чтобы огромные объемы отходов не попали на свалки.

Дело в том, что большинство материала, образовавшегося от сноса домов, пойдет на переработку и будет повторно использовано в строительстве. Причем речь идет как о строительстве зданий, так о строительстве дорог. На свалки попадет минимальная часть этих материалов.

По некоторым данным, на сегодня в Москве работают около двадцати крупных пунктов приема отходных строительных материалов. На некоторых из них есть сортировка мусора. А сами такие предприятия считают отходы от сноса жилья ценным строительным материалом.