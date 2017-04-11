Снос пятиэтажек в Москве обойдется столичному бюджету примерно в 3,5 трлн. рублей. Такую сумму назвал депутат Госдумы, единоросс Николай Гончар, являющийся одним из авторов соответствующего законопроекта. Гончар подчеркнул, что данная сумма является вполне «оптимистичной».

На проект сноса пятиэтажек в российской столице власти потратят порядка 3,5 трлн. рублей. При этом уточняется, что этот бюджет будет состоять из двух частей. Первая часть – это городской бюджет, вторая – средства инвесторов, которые активно привлекаются к проекту.

Как сообщает ИА REGNUM, московские власти планируют снести порядка двадцати пяти миллионов квадратных метров устаревшего жилфонда. Всего под действие программы сноса домов попадут примерно 1,6 миллиона жильцов, проживающих примерно в восьми тысячах домов в российской столице.

Согласно проекту, жильцы старых пятиэтажек, именуемых в народе «хрущевками», будут бесплатно переселены в новые многоэтажки, а старое жилье будет снесено. К проекту сами жильцы отнеслись по-разному. По большей степени против него выступали пенсионеры, которые «прижились на старом месте». Московские власти уже приступили к реализации программы.

Ранее много дискуссий возникло в связи с потенциально большим количеством отходов в результате сноса домов. Однако авторы проекта уверили, что основная часть отходного материала будет пущена на переработку, и в дальнейшем будет использоваться в строительстве зданий и дорог.