События митинга в Москве 26 марта 2017 года будут детально изложены в докладе СПЧ для Путина

Совет по правам человека подготовит доклад о митинге в Москве 26 марта 2017 года. Комиссия СПЧ в расширенном составе проведет расследование, изучив материалы МВД, горадминистрации, организаторов акций и СМИ, чтобы предоставить итоговый отчет главе государства Владимиру Путину.

Такими планами поделился один из руководителей правозащитной организации Николай Сванидзе. По его словам, расширенная комиссия СПЧ проведет глубокое расследование событий, произошедших в столице в воскресенье. Комиссия планирует обратиться за документацией в МВД. Будут изучены дела задержанных во время митинга, а заодно и подсчитано примерное количество задержанных.

По данным МВД на текущий момент, задержаны были около 500 активистов. Однако другие источники информируют: силовики задержали не менее 1100 человек.

Кроме данных силовых структур, будут проведены работы с документацией московской мэрии. В частности, изучены заявления организаторов на проведение митингов и отказ в документальной форме. По итогам проделанной работы СПЧ составит доклад и предоставит его президенту Путину.

Напомним, сегодня, 30 марта, глава государства впервые прокомментировал события 26 марта в столице. Президент сравнил происходящее с событиями печально известных «Арабской весны» и «Евромайдана», намекнув, что если позволять протестующим спокойно перешагивать границы законодательства, то итог будет аналогичным. Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль доволен действиями полиции.