Сочельник: что можно и чего нельзя делать в преддверии Рождества

Православная культура не считает Сочельник отдельно взятым праздником, он – как преддверие в великий праздник Рождества Иисуса Христа. Газета «Православие и мир» взялась объяснить верующим, какие обряды и традиции необходимо соблюдать, а какие являются суевериями и отголосками язычества. «Сочельник» происходит от славянского слова «сочиво», но в наше время готовится кутья. Это говорит о том, что без разницы, что будет стоять на праздничном столе, – блюдо должно быть постным.

День 6 января необходим для того, чтоб должным образом подготовиться ко дню, когда родился Богочеловек. В честь Его дня рождения 7 января позволяется выпить вина, и приготовить на постном растительном масле некоторые блюда, но это монастырский, очень строгий устав. Батюшки могут дать послабления мирянам, но и напомнят, что суть Рождества – не в обильном столе и алкоголе рекой, а в причащении и исповеди. Не едят в Сочельник до вечерней службы в храме, а не до «первой звезды», как принято думать. Даже те 12 блюд, которые по традиции некоторых регионов стоят на столе, должны быть постными: готовить утку с яблоками в этот день неправильно у православных. Так делают протестанты, встречающие Рождество по восточному обряду. Гусь в яблоках на их столе – вековая традиция.

«Комсомольская Правда» пишет о том, чего нельзя делать на Рождество. Делать 6-7 января нельзя только то, что не понравилось бы Богу. Это подчеркнул отец Евстратий, епископ УПЦ. Нельзя напиваться, ругаться после этого, вести себя непотребно, желать зла друг другу напившись, выяснять отношения и припоминать обиду и упреки, которые год накапливались. Желательно не делать ничего по дому, управившись 5 января.