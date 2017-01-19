Сочельник перед Крещением: как готовиться к Крещению Господню

Сочельник перед Крещением – особое, благостное время для христианина. Батюшки призывают поститься в этот день не только телом, но и душой. Нежелательно принимать 18 января животную пищу, но еще нежелательней праздно убивать время и развлекаться. Крещение – один из двенадцати особо почитаемых в православии праздников, он посвящен важному этапу в жизни Спасителя.

Для священнослужителей 18 января или Крещенский сочельник – день, когда нужно подготовить купели, проверить их состояние, проконтролировать, чтоб везде были спуски в воду. Толстый лед режут бензопилами, лунку делают в виде креста потому что верят, что божья благодать сделает воду целебной, очищающей от грехов, она – символ божьего присутствия в жизни человека, сближения земного и небесного. Сами священники ничего против обряда купания в проруби не имеют, но напоминают, что намного важнее быть на Литургии в Крещение, а праведность не приходит автоматически от одного купания. Они не отрицают традицию, но призывают не терять смысл.

Протоиереи, настоятели храмов, просто приходские служители объясняют: магии в самом Крещении и в купании в проруби нет и быть не может. Это касается и крещенских гаданий. Не стоит тешить свою гордыню, окунаясь в прорубь невзирая на больное сердце – благодати от этого больше не станет, и добавится грех непослушания. Пьяных батюшки, имеющие медицинское образование, отгоняют от купелей, пугая спазмами сосудов даже «бытовых пьяниц».