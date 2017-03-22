Социальная пенсия в РФ увеличится на 1,5%

В апреле планируется увеличение социальной пенсии, данное постановление было подписано Дмитрием Медведевым 16 марта текущего года.

С первого дня апреля соц.пенсии увеличат на 1,5%. Стоит отметить, что в постановлении указывается лишь о соц.пенсии. Что касается пенсии трудовой, с начала февраля произошла ее индексация на 5,4%. Необходимо уточнить, что соц.пенсия положена тем жителям России, кто не наработал нужный трудовой стаж, но ему необходима поддержка со стороны государства. К примеру, инвалиды, дети несовершеннолетнего возраста, сироты, лица в возрасте от 60 лет, без достаточного стажа для оформления пенсии по труду.

Пенсии по труду взаимосвязаны с инфляционными темпами предыдущего года, а социальная может быть увеличена, лишь после роста прожиточного минимума. Поэтому, такое решение было принято опираясь на рост этого показателя. Такое пояснение указывалось в приложении к документу, подписанному премьером страны. С учетом повышения социальной пенсии на 129 руб, россияне будут получить от государства ежемесячно 8774 руб. Пенсия по инвалидности военных увеличена на 181 руб, ее средний показатель равняется 12343 руб. Напомним, пару лет назад социальная пенсия составила 7965 руб, в 2016 году – 8081 руб.