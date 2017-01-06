Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новое приложение для заработка

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» запустила новое приложение, которое успели оценить многие пользователи Интернета. Новинка предназначена для онлайн-трансляции получила название VK Live. Об этом передает российское издание.

На сегодняшний день приложением можно пользоваться на устройстве iOS. Сообщается, что в скором времени выйдет версия для Android. Благодаря приложению пользователи сети, а также администраторы групп смогут проводить прямые трансляции, при этом зарабатывать на этом.Пользоваться VK Live можно будет не только в приложении, но и на странице ВК. Так, на главную страницу будет выводиться список со всеми активными трансляциями.

Заработок на приложении осуществляется с помощью подарков, их должны высылать зрители автору. Таким образом автор сможет получать «голоса», которые являются внутренней валютой данной виртуальной сети. Стоит отметить, что эта валюта приобретается за реальные средства, имеется возможность ее обналички через специальных партнеров. Каждый желающий зритель может приобрести подарок в ВК, а после подарить автору понравившейся трансляции. Получая данный презент, автор увидит увеличение количества голосов на своем счету.

Напомним, тестировании приложения началось осенью прошлого года. Компания выполняла проверку программы на игровых стримах, занимаясь трансляцией крупных киберспортивных соревнований.