София Ротару произвела фурор, ощутимо изменив имидж

Популярная певица 90-х София Ротару сменила имидж кардинально и всерьез, произведя фурор среди звезд эстрады. К такой Ротару зрители не привыкли, но ей очень идет. Годы у нее была одна определенная имиджевая линия, потому любимицу в «Крокус Сити Холе» не узнали. София Михайловна дала понять, что ничего не может длиться вечно.

Фанатам София Ротару понравилась: им главное, чтоб она выглядела хорошо, всегда сияла и радовала, а какое стилистическое решение она для этого выберет – неважно. Ей нужно подогревать к себе интерес поклонников и прессы, публика не должна ощущать на себе, что с годами звезда не молодеет, а внучка Ротару – уже не меленькая девочка, а подросток. Соне Евдокименко 14 лет, она хорошо понимает, что очень красива, изящна, очаровательна и потому подалась в модельный бизнес. С подачи бабушки Соня поет, занимается актерским мастерством, придумывает эскизы одежды. Ее увлечение – косплей, то есть переодевание в персонажей фильмов, мультфильмов и сказок. Особенно хорошо дался девочке образ Белоснежки из сказки: таким образом Соня поздравила подругу.

От привычного образа – прямые длинные волосы без челки – Софии Ротару пришлось отказаться. Появилась челка, столь необычная и непривычная, обновленная стрижка. Зрители отметили, что звезда, которой под 70, скинула лет 10, и может внучке-модели и за маму сойти. Но без помощи пластической хирургии тут не обошлось.