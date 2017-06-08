Акции 12 июня запланированы в городах РФ. Так, столичная мэрия разрешила ФБК провести марш по проспекту Академика Сахарова. Эту информацию рассказал Владимир Черников. Ранее идентичная заявка от Алексея Навального была отклонена властями города.

Мэрия столицы РФ одобрила заявку на проведение акции 12 июня в городе. Ее подал руководитель ФБК Роман Рубанов. По словам Владимира Черникова, который занимает должность главы столичного Департамента региональной безопасности и коррупционного противодействия, организаторам марша предлагали на выбор несколько альтернативных мест для проведения мероприятия. В результате ФБК приняло решение пройти по проспекту Академика Сахарова.

Стоит отметить, что ранее Алексей Навальный подавал в мэрию идентичную заявку, но ее отклонили. Причиной такого действия стали допущенные нарушения оппозиционером на других маршах. В московской администрации добавили, что организаторы ожидают до 15000 участников, мероприятие продлится 2,5 часа. ФБК планировало провести акцию на Тверской и Охотном ряду, но здесь состоится празднование Дня России.

Инициативные группы планируют провести марш в 212 городах РФ. Пока они были одобрены лишь в Москве, Тюмени, Нижнем Тагиле. Полина Костылева, занимающая должность главы регионального штаба Навального, рассказала о повторном отказе проведения антикоррупционного митинга в Санкт-Петербурге. Власти города сослались на проведение Кубка Конфедерации. Она добавила, что активисты могут выйти на Марсово поле без согласования с питерскими властями.