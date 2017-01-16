Сокращения в «Сбербанке» в 2016: банк заменяет людей на роботов

Руководством «Сбербанка» принято решение запустить штатное сокращение на 8%. Таким образом, безработными останутся около 3000 сотрудников. Об этом передает одно из российских изданий.

В конце 2016 года появилась информация о сокращении в кредитной организации «Сбербанк». Сначала все думали, что это только слухи, так как изначально официальных заявлений от банка не поступало. Причиной сокращения является то, что работа некоторых сотрудников теперь будет не нужна, так как планируется запуск специального автоматического устройства, которое запрограммировано для банковской организации. Ожидается, что автоматическое устройство будет выполнять работу юристов. После того, как роботы приступят к выполнению своих обязанностей, все исковые банковские заявления будут создаваться в автоматическом режиме. Это ускорит процесс и улучшит качество.

О внедрении в систему банка роботов, руководство «Сбербанка» знало в конце прошлого года. Процесс внедрения будет осуществляться плавно, на протяжении 1-го квартала текущего года. Стоит отметить, что данный процесс уже начался. В банке не скрывают, что в будущем у них большие планы на роботов. Так, они планируют внедрить полностью автоматизированные программы также на другие специальности. Поэтому сокращение штата будет с каждым годом только увеличиваться.