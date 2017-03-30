Сокуров получил ответ на свое скандальное выступление: министр Чечни негативно высказался о мнении режиссера

Александр Сокуров заявил, что власти РФ совершают огромную ошибку, не желая идти на переговоры с молодежью страны. Так режиссер прокомментировал ситуацию, которая произошла во время митинга в Москве Алексея Навального, где были арестованы 900 участников акции. Данный марш был несанкционированный, правоохранительные органы предупреждали о применении ими вынужденных мер, в случае необходимости.

Во время премии «Ника» режиссер Сокуров выступил с речью, в которой высказал свое мнение о российском правительстве. По его словам, в ходе недавнего митинга власть отнеслась бесцеремонно к ее участникам. Помимо этого, мужчина негативно высказался о РПЦ.

Режиссер также рассказал, что его работы не любят, поэтому он снимает их за границей. Недавно Министерство культуры выслали ему документ, где говорится о запрете показа «Русского ковчега» в РФ. Мужчина утверждает, его киноленты не показывают в Чечне: «Это особенный сектор, который не имеет отношение к РФ». Он добавил, что мечтает снова увидеть Россию, как она была при Ельцине.

Слова режиссера не остались без внимания. Джамбулат Умаров, который является чеченским министром нацполитики, внешней связи, печати и информации, решил прокомментировать это выступление Сокурова.

«Мягко говоря, режиссер перегнул палку. Не считаю, что он является политически безграмотным человеком и сейчас не понимает, что Чечня давно считается неотъемлемой частью РФ», — говорит министр.

Усманов предположил, что мужчина говорит о той России, которую он сам себе представляет, а именно без Чеченской Республики: «Возможно, именно такую РФ он хотел бы видеть. Страну, раздробленную по национальным и конфессиональным квартирам. Америка бы такое похвалила».