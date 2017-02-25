Солнечное затмение 26 февраля 2017: рекомендуется сохранять спокойствие и душевное равновесие

26 февраля состоится Солнечное затмение, которое смогут увидеть не все люди Планеты. Но ощутит на себе влияние этого необычного явления сможет практически каждый человек.

Эксперты считают, что от затмения произойдет минимальное негативное влияние. Причиной плохого внутреннего состояния может стать Новолуние, без которого явление невозможно. Большинство людей почувствуют усталость, недомогание, сонливость. Стоит отметить, что это грозит тем людям, кто не умеет распоряжаться своим временем, как трудовым, так и для отдыха. Необходимо всегда вовремя отвлекаться от рабочих моментов, так как полноценный отдых особенно необходим в этот день.

Специалисты также рекомендуют сохранять спокойствие, думать только о хорошем, прекрасном, проявлять жизнерадостность. Затмение пройдет в знаке Рыба, что возможно привнесет ужас в человеческую энергетику. Поэтому нужно 26 февраля помнить лишь о позитиве. В день данного явления черная магия приобретает большое влияние. Старайтесь остерегаться людей, у которых негативная энергетика, выбросите с головы все негативные мысли. Считается, что любые мысли материальны, а при затмении возрастает большая вероятность их воплощения.