Сотни дальнобойщиков в Дагестане продолжаются оставаться в окружении бойцов Росгвардии

Дагестанские дальнобойщики продолжают оставаться на своих местах, несмотря противостояния с Росгвардией. А бойцы силовых структур, в свою очередь, продолжают блокировать активистов. Протестующие находятся в окружении силовиков уже третьи сутки.

Дагестан был «столицей» протестующих во время забастовки в конце 2015 года. В 2017 году самые активные протесты снова происходят в Республике. Точные масштабы акций протеста определить сложно. Всего в Дагестане бастуют около двух тысяч водителей. Порядка 500-600 человек с фурами остаются в районе населенного пункта Манас, где их окружают бойцы Росгвардии.

Некоторые источники из Республики уверяют, что масштабы куда более серьезные. Они сообщают, что бастуют в целом около девяноста процентов дагестанских дальнобойщиков. Скорее всего, эти данные преувеличены. Ведь в таком случае в акциях должны участвовать, по меньшей мере, 8-9 тысяч человек.

По сообщениям СМИ и пользователей соц. сетей, обстановка в Республике очень накаленная. До столкновений дело пока не дошло, однако их нельзя исключать в будущем. Водители, которые имеют доступ к проходящему транспорту, продолжают бить стекла в фурах, которые не присоединились к массовой забастовке. За все эти дни даже сгорела одна машина. Однако сами организаторы забастовки отрицают свою причастность к этому инциденту.

Тем временем в Сети появляются неподтвержденные данные о том, что в некоторых регионах власти пытаются подавить протесты при помощи военной техники – бронемашин и даже вертолетов.