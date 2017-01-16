Совладелец «Домодедово» Валерий Коган заказал на свадьбу внучки звезд мировой эстрады

Совладелец «Домодедово» Валерий Коган заказал на свадьбу внучки звезд мировой и российской эстрады, как пишет «Комсомольская правда». Бизнесмен дал понять, что ему ничего не жалко для внучки Иры и ее молодого мужа Дэниела Кенвэя. Два дня для молодых в Лондоне старались представители российского бомонда, а так же Элтон Джон, Мэрайя Кэрри и друг Филиппа Киркорова Антонио Бандерас. Проходило российское торжество в отеле «The Landmark London».

Состояние Валерия Когна составляет 2,5 млрд. долларов, и ему на любимую семью ничего не жалко. Сын миллиардера Александр выпустил альбом со своими песнями, в его поддержку на презентации отец заказал Хулио Иглесиаса. Ради любимой внучки Валерий Коган раскошелился на пышную свадьбу в Великобритании. Внучка миллиардера училась и жила в Лондоне долгое время, где и познакомилась со своим женихом. Дорогостоящие исполнители должны превратить торжество Коган и Кенвэя в «свадьбу года», поскольку в 2017 году это первая «свадьба на миллиард».

Каждая приглашенная звезда стремилась «блеснуть» на свадьбе англичанина и его российской невесты. Даже сэр Элтон Джон пожелал новобрачным побольше наследников и семейного счастья, а Мэрайя Кэрри час исполняла свои хиты, в том числе недавний и любимый — «We belong together». Неизвестно во сколько обошлись олигарху исполнители, но сэр Элтон Джон берет за свой частый концерт не менее миллиона евро. Таблоиды так же отмечают сравнительно недорогое платье невесты и простую прическу – волосы по плечам, но эта «простота» очень часто ценится очень высоко.