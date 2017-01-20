Создатели игры War Wings представляют Лигу летчиков-асов

В популярной мобильной игре War Wings доступно обновление. Появился новый режим — Лига летчиков-асов, а также целый ряд новых функций. Благодаря новому режиму Лига летчиков-асов игроки смогут сражаться с теми, чьи самолеты относятся к классам 3-6, в течение 20 дней.

Уникальные награды будут доступны пилотам, лидирующим в каждом классе. Каждый участник Лиги летчиков-асов будет получать баллы за каждую победу. В Лиге есть три основных уровня: Лейтенант, Майор и Генерал. Каждый из уровней в свою очередь состоит из подуровней. 50 лучших игроков сезона закрепят за собой звание Генерал-полковник. Сезонные призы включают в себя монеты и баллы, которые игрок, получивший высшее звание, сможет потратить на специальный самолет. Генерал-лейтенант сможет получить эксклюзивный самолет, а генерал-полковник — эксклюзивный самолет с уникальной покраской.

Дополнительные обновленные функции: — Режим быстрой игры: в этом режиме игроки будут случайным образом выбираться либо из команды Death Match, либо из сражений базовой обороны. — Система классификации воздушных судов теперь состоит изпяти категорий: * Energy Fighter: превосходно набирают высоту и пикируют с хорошей скоростью, * Turn Fighter: высокая маневренность на низких скоростях, * Attacker: сильные, но медленные — подходят для атак по наземным целям, * Heavy Fighter: хорошее вооружение и огневая мощь, но низкая маневренность, * Interceptor: сильны в атаках, но низкая работоспособность и маневренность. — Обмен на лучшие самолеты: в режиме быстрой игры и в Лиге летчиков-асов игроки будут получать ваучеры, которые можно будет обменивать на самолеты Firefly и Bounty Hunter. — Улучшенная система оценки самолетов: теперь легче замечать разницу в производительности самолетов. — Улучшенная система ‘Миссия”: обновления системы сделали ее более интересной и сложной, а награды за выполнение заданий стали более ценными. — Командная оптимизация: благодаря обновлению системы командных боев игроки смогут сражаться с противниками вместе со своими друзьями, после каждого боя самолет с наибольшим количеством убитых будет отмечен, и в следующий раз его будет легче опознать и взять реванш. — Новые функции: простые приказы партнерам по команде, выбор основного игрока и оценка производительности после сражений.

Об игре War Wings Популярная мобильная игра War Wings представляет собой 4v4 PvP симулятор воздушных сражений в реальном времени с интересной 3D графикой. Игра воспроизводит бои Второй мировой войны с исторической точностью к техническим деталям и динамике реальных сражений. Игроки могут приобретать и модернизировать модели настоящих самолетов времен Второй мировой войны и сражаться за господство в воздухе с пилотами со всего мира. Игра уже доступна в Европе, а в начале 2017 года появится в Северной Америке, Великобритании и России. В настоящий момент она доступна для устройств на платформе Android, а в скором времени появится и в App Store для устройств на платформе iOS.