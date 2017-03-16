Спурт Банк представил новый вклад «Веснушки»

Жителям Казани представили новый вклад «Веснушки», который был запущен Спурт банком. Данное предложение является сезонным и действует до конца мая текущего года.

Минимальная сумма нового вклада от Спурт банка составляет 1000 рублей, 300 долларов или евро. Депозит размещается на срок до одного года. Что касается процентов они составляют 8,95%, 2%, 0,3% в зависимости от валюты вклада. Сообщается, что вклад будет пополнен без каких-либо ограничений, это произойдет на протяжении 270 дней. Банк предусмотрел возможное частичное снятие денег, сумма должна равняться половине остатка, который установлен на день расходного лимита. Стоит отметить, что он пересматривается каждые 3 месяца. Вкладчик будет получать проценты от депозита на свой счет до востребования.

Елена Соловьева, которая является экспертом кредитной организации, уточнила, что данным предложением можно будет воспользоваться до мая, а именно до 31 числа. Ею также была поведана информация, о завершении приема вклада, получившего название «Масленица». Напомним, кредитная организация считается средней по активному размеру, ее основным направлением является обслуживание, кредитование компаний и физических лиц.