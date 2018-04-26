Стали известны окончательные сроки открытия движения по Крымскому мосту

Подрядчики озвучили сроки запуска автомобильного движения по Крымскому мосту. Строители сообщили, что пока все идет по предварительно установленному графику, а последние работы и тестовые испытания моста прошли успешно.

Специалисты, занимающиеся строительством Крымского моста, провели последние тестовые испытания перед сдачей объекта комиссии. В самое ближайшее время будут завершены все другие формальности перед открытием поста для полноценного движения. А запускать первые автомобили на транспортный переход планируется уже во второй половине мая.

Подрядчики строительства рассказали, что пока все процедуры на объекте происходят точно в сроки, потому открытия движения совершенно точно состоится уже перед началом летнего сезона:

«Как и обещали, движение по Крымскому мосту будет открыто до летнего сезона. Ориентируемся на вторую половину мая».

Недавно строители завершили процесс укладки асфальта на некоторых участках моста. Все практические тесты, проводимые накануне, прошли успешно.

Первые автомобили, которые проедут по Крымскому мосту, будут легковушками. Грузовые автомобили запустят позже – ориентировочно осенью этого года.