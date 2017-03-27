Стало известно о возможном влиянии санкций США на работу российских компаний

Эксперты заявляют, что недавние санкции США относительно нескольких российских предпринимателей, будут иметь лишь незначительное влияние на их бизнес. По словам эксперта, трудно дать оценку справедливости таких действий со стороны США.

Эксперт добавил, что многие компании уже давно находятся под санкциями Украины, в связи с чем появление новых не так значительно, ведь «дополнительной добавленной стоимости» они в себе не содержат. Поэтому новые санкции США будут иметь лишь незначительное влияние на российские организации.

Также эксперт рассказал, что сейчас затруднительно трудно дать оценку справедливости таких действий со стороны США. Связано это с тем, что документ, руководствуясь которым были наложены санкции, пока недоступен для открытого доступа.