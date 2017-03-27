Стартовала всероссийская забастовка дальнобойщиков против системы тарифов «Платон»

С сегодняшнего дня стартовала всероссийская акция протеста дальнобойщиков, против системы «Платон».

Участники Всероссийского объединения водителей запустили протестную акцию, которая должна охватить всю территорию России. Причиной данного протеста является несогласие с тарифной системой «Платон». Активисты собираются в колонны на своих большегрузных автомобилях на дорогах, среди их требований звучит отмена или снижение данных тарифов. На сегодняшнюю минуту акция началась в Питере, здесь собралось большое количество дальнобойщиков.

На трассе в Липецкой области, где по плану участники митинга должны были собраться, неожиданно начался ремонт. Местный интернет-ресурс отмечает, работы ведут, несмотря на сильный снегопад. Сами рабочие также удивлены такому приказу. Стоит отметить, накануне был задержан Геннадий Платонов, который является лидером дальнобойщиков области. Правоохранительные органы на протяжении четырех часов занимались проверкой его документов. В митинге должны принять участие около 10000 водителей.

Напомним, в апреле данный тариф должен был увеличиться в два раза. Тариф составил бы 3,06 руб за км. Недавно российский премьер пошел на компромисс и повысил систему на 25%, а именно до 1,91 руб за км. Источник единороссов заявил, что одной из причин данного решения стала планируемая акция дальнобойщиков. Необходимо уточнить, что ранее водителями уже проводился подобный митинг, тогда им удалось добиться снижение темпа тарифного роста.