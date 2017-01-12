Старый Новый год не считается в России праздником и выходным днем, потому что новогодние каникулы больше не длятся до 14 января. Многочисленные исследования от Министерства труда России показали, что человеку не нужно такого количества дней для «отдыха», который оборачивается бездельем и пьянством. Большая проблема вернуться в рабочий процесс на производстве после «ночи с первого по тринадцатого».

Семей, которые действительно тепло и радостно встретили Новый Год, а потом поехали кататься на лыжах, в России мало, зато именно в новогодние каникулы растет статистика пьяных убийств. МЧС заявляют изданию «Лайф.ру»: для них то, что сто лет называется Старым Новым Годом, — время повышенной готовности к выездам. Праздник все равно будут «отмечать», хотя некоторым в субботу на работу. Аномальные морозы тоже не ушли из Европейской части России, больше всего рискуют жизнями на льду те, кто уважает зимнюю рыбалку.

До революции и введения Григорианского календаря народ стремился встретить Новый Год после Рождества, а не до него. Православные 1917-18 гг. удивились бы, узнав, что мы празднует Новый Год с 31 декабря на 1 января — это Рождественский пост. То есть нельзя угоститься курицей, кабанчиком, колбасами и позволить себе достаточно вина. Чтоб новый год был богатым – накрыть стол нужно тоже богато: студень из свиных ножек, пироги только с мясной начинкой, шкварки из сала, свиная голова во главе стола. О том, как влияло Рождество на Новый Год, пишет «Алтайская правда».