Старый Новый Год, праздник дореволюционной России, отметят в пятницу 13-ого в Красноярске, не пугаясь народных примет. В производственном календаре России давно нет ни такого праздника, ни выходного, но за годы коммунизма осталась интересная традиция отмечать два «Новых года», по Юлианскому и Григорианскому стилю. В России до прихода большевиков никто подумать не мог, что Рождество будет после нового года – какой же это праздник с постными блюдами совсем без мясного?

Красноярцы сегодня порадуются и «второму» Новому Году, и дню, когда случаются всякие неприятности, хотя в это лучше не верить. Оба события сегодняшнего дня полны мистики и тайн, потом каждый, кто имел по какой-то причине плохой Новый Год, может в своих глазах реабилитировать этот светлый праздник – загадать желание, позвать всех тех друзей, которых не имел возможности, докупить подарки. Православные наконец-то смогут себе позволить обильный мясной стол без ущемлений совести, к тому же святой Василий любит свинину, будучи покровителем свинок. В вареник можно положить кусочек сала – символ изобилия в новом году.

Телевидение в день «полупраздника» решила не баловать зрителей чем-то новым, по традиции показывая «Новый Год на Первом», шоу «Точь-в-точь» и «Аншлаг». Канал «Россия 1» набирает популярность, потому что понимает запросы телезрителей. Концерт «НеГолубой огонек» они запустят вечером, а днем покажут фильм о любви «Новогодняя жена». ТНТ стандартно транслирует привычные программы – «Импровизации», «Камеди Клаб» и «Дом-2. После заката» поздно ночью.