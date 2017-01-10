Старый Новый Год в России обещает быть теплым и веселым, хотя официально этот день больше не считается праздничным и выходным. Минтруда полагает, что в длинных, до 14 января, каникулах нет смыла, только вред. «Старый стиль» сменился на «новый» сто лет назад с приходом большевиков, а чтоб соблюдать традиции – выходные не нужны. К тому же «праздник» приходится на субботу, и с ним случится то же, что и с Рождеством.

Ярославская газета пишет, что нынешняя рабочая неделя принесет в Центральную часть РФ потепление и хорошую погоду. В регионах, которые прошли через мороз под -35 градусов, ожидает его отсутствие и температура +1… +6 градусов, а на Старый Новый Год будет около нуля, но без противных осадков, которые являлись дождем в Новый Год. Сайт томского канала «Вести» предлагает отметить окончание новогодних праздников по старинке весело, с угощениями и поздравлениями. Наши предки называли 14 января иначе – День святого Василия, покровителя хлебопашцев и скотоводов, крестьянина и на его день, если верить молве, сбывались гадания. По крайней мере, самые простые и не требующие вмешательства темных демонических сил.

Любые издания не советуют гадать на то, что может не понравиться, веря, что у будущего множества вариантов, и все можно изменить. Не стоит, к примеру, слушать под чужими окнами чужие разговоры: считалось, что если услышать на Василия пьяный мат и брань, то муж будет ворчливым, всем недовольным пьяницей. Девушки в это верят, и тем самым привлекают в свою жизнь только таких ребят. Лучше присмотреться к погоде, чтоб знать, чего ждать от лета. Слишком теплый Старый Новый Год сулит суровое, холодное лето.