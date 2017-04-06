Стикеры Спрайт «ВКонтакте» можно получить после прохождения увлекательного квеста

Соцсеть «ВКонтакте» не перестает удивлять новшествами. На днях подписчики этой сети могли заметить появление стикеров Спрайт, которые можно абсолютно бесплатно рассылать своим друзьям. Стикеры оформлены в образе веселого единорога.

В соцсети «ВКонтакте» пополнился список стикеров, которые предлагают использовать бесплатно. Стоит отметить, что многие стикеры в этой сети можно приобрести за внутреннюю валюту «ВКотакте», которая получила название голоса. К примеру, одну из популярных коллекций стикеров Паппи можно купить за 9 голосов.

Администрация сети выдвинула требование для тех, кто хочет стать владельцем новых стикеров. Пользователям предлагают пройти легкие задания, которые опубликованы в официальном сообществе Спрайт. Также разработчиками был сделан акцент на то, что получить данную коллекцию могут ограниченное количество людей, так пройти задания могут лишь 1,5 млн пользователей сети.

Отмечается, что группа бренда приготовила увлекательный квест, чат-бок проверяет знания людей о смайликах эмодзи. Ничего сложного в вопросах нет, необходимо лишь указывать те смайлики, о которых идет речь. Стоит уточнить, что получение коллекции имеет несколько этапов, каждый подразумевает появление четырех новых картинок, предназначенных для отправки через сообщения.

Напомним, подобную акции проводил бренд Кока-Кола. Она состоялась до Нового года. Пользователи сети получали стикеры после того, как высылали на просьбу Деда Мороза снимок с бутылкой напитка.