Стивен Сигал не сможет пять лет посещать Украину

Голливудский актер Стивен Сигал попал в «черный список» Украины. Теперь ему запрещено въезжать на территорию этой страны. По информации российского издания «РИА Новости», СБУ приняло решение о запрете на срок до пяти лет.

Очередная знаменитость попала в «черный список» Украины. Так, на днях в СБУ сообщили о запрете въезда на территорию страны Стивена Сигала. Стоит отметить, что в конце прошлого года американский актер получил гражданство РФ, паспорт был вручен лично Владимиром Путиным.

Пока Сигал не прокомментировал эту новость. Ранее актер из Голливуда был внесен также в базу «Миротворец», которая действует на протяжении трех лет, по причине «незаконного» пересечения границы Незалежной, а также за отрицание агрессии со стороны Москвы и поддержки возврата Крыма в состав РФ. Сигал был назван «пособником оккупантов, пророссийским террористом».

Необходимо отметить, что на сайте «Миротворец» ежедневно добавляют информацию о деятелях культуры из России. За первые 5 дней текущего месяца на ресурсе были добавлены данные о Юрии Антонове, Вячеславе Малежке, Стиниславе Костюшкине, Дмитрии Харатьяне, Дмитрии Певцове. Объясняется это тем, что данные личности выполняют «опасные деяния», а именно посещают территорию Крыма. Все российские знаменитости, попавшие в этот список, относятся к решению Украины с иронией.