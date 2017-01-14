Стихи для посевания: чем посевалки отличаются от щедривок?

Православная церковь не запрещает на Щедрый Вечер и Старый Новый Год такие обычаи, как щедрование и посевание, потому мальчики и девочки 13 и 14 января устав не нарушают. Желать здоровья, счастья, богатого урожая – не грех в отличие от гадания. От «щедривок» для девочек «посевалки» для мальчиков отличаются тем, что мужчины на Старый Новый Год желали урожая, а девочки в Щедрый Вечер – крепкой семьи.

Сайт «Эти дети» предлагает для родителей тексты щедривок и засевалок для детей, чтоб напомнить им об их славянских корнях, научить любить традиции и культуру России. Детей каждый раз взрослые брали с собой посевать и щедровать, чтоб передать из уст в уста тексты обрядовых песенок, а так же заручиться детской искренностью и простотой. Да и не могли отказать ребенку, когда он просил блинов, вареников или колбасы. Газета «TheRussianTimes» пишет, что песни, которые поются на Старый Новый Год и на Щедрый Вечер, носят языческий характер, поскольку в них никак не отражается рождение Христа.

Некоторые регионы до сих пор помнят, что в дохристианскую эпоху люди верили, что хороший урожай и плодовитость скотины приносят боги-покровители и духи предков. Потому они и переодевались в них, надевая на себя вывернутый кожух. Такие моменты церковь осуждает, поскольку не только в Карпатах, но и в российской глубинке до сих пор есть такие «фольклорные моменты». Тем, кто из себя строил подобных персонажей, 19 января велено окунуться в иордань, чтоб «отмыться». Ведь основной смысл песенок – пожелать любви и добра.