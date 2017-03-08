Стихи о 8 марта прикольные: кувевская Масяня поздравляет прекрасных женщин

Персонаж Олега Куваева, знаменитая питерская девица Масяня, поздравит женщин с 8 марта, но поскольку она феминистка, то и поздравит соответственно. Она расскажет о вялых тюльпанах, ободранных мимозах, мужчинах, которые должны поздравить жену, тетю, бабушку, сестру и коллегу, не перепутав подарков. И самое главное: в гробу они видали этот «праздник весны».

В какой-то мере стихотворение «девушки приличной» — мнение некоторой категории женщин и девушек. Ошибочно, правда, считать, что так думают все одинокие дамы: их и на работе поздравят, устроив корпоратив с тортиком. Намного больше праздник не любят женщины, живущие «в одиночестве вдвоем»: муж обязательно испортит ее праздник тем, что ей не нужно. Или подарит вазочку на полку в шкафу, или напьется. Человек вообще живет в мире символического, женщины – особенно, и не для всех них 8 марта – символ любви, тепла, весны, внимания, обожания и благодарности. Для феминистки это день – символ того, что идеи ее движения переврали, для православной – символ нарушения поста и светского образа жизни, для нелюбимой – символ слез и унижения.

Социологи уверены: один день в году, не больше, женщинам стоит напомнить о том, что они Женщины. День матери – не альтернатива: как быть не рожавшим, незамужним, юным, ставшим тетями а не мамами, внимательным сотрудницам и врачам в больнице? Любовь и внимание к женщине не решает проблем падение рубля и антироссийских санкций, но без них мир деградирует. И кастрюля – по-прежнему самый неудачный подарок на 8 марта.