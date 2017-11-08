После того как в России начались продажи «iPhone X», предприимчивые покупатели гаджета начали перепродавать его на вторичном рынке. Некоторые экземпляры продаются за сотни тысяч рублей, а один из них достиг цены в один миллион рублей.

Третьего ноября по всей России начались продажи нового гаджета от компании «Apple» — «iPhone X». Чтобы приобрести новинку, несколько сотен жителей Москвы встали в длинную очередь, в которой простояли несколько дней. После чего люди, первыми купившие «iPhone X», начали его перепродавать с помощью «Avito» по гораздо большим ценам, нежели чем в магазине. Большинство продавцов перепродают смартфон за 130-150 тысяч рублей. Также некоторые пытаются продать новинку за 200-300 тысяч рублей. Это при том, что новый айфон можно купить в магазине примерно за 80 тысяч рублей. Кроме того, в Интернете можно отыскать и «эксклюзивные предложения». Например, в Сети есть объявление, продавец которого намерен выручить за «iPhone X» один миллион рублей, так как он якобы достался ему из рук главы компании «Apple».

Позже представители «Avito» заявили журналистам, что новое устройство побило все рекорды перепродаж своего предшественника. Например, количество перепродаж седьмой версии популярного смартфона было превышено на 326 процентов и на 155 процентов, чем перепродажи «iPhone 6S». Отметим, на вторичном рынке также появились предложения об оптовой продаже смартфона. Например, один продавец продавал семнадцать устройств более чем за два с половиной миллиона рублей. Также можно было обнаружить предложение о продаже десяти смартфонов за полтора миллиона рублей.