Странная скульптура смеющегося тигра стала новым популярным мемом в Twitter

В социальных сетях появился новый тренд – мем «Веселый тигр». Основой мема стала странная скульптура улыбающегося тигра, которая была обнаружена в Индонезии. Первые публикации с этой скульптурой появились в Twitter.

Герой интернет-мемов обнаружился в индонезийской деревне Гарут. Тигр стал своего рода талисманом местных военных. Скульптура располагалась на крыше здания, на местной военной базе. Однако после того как образ животного стали активно высмеивать в социальных сетях, армейцы решили снять некогда бывшего талисманом тигра.

Изначально тигр символизировал логотип военной базы. Однако на официальном логотипе зверь изображен в несколько другом образе. Тем не менее, военные не решались его снять до текущего времени.

Пользователи соц. сетей, разведав о существовании такого персонажа, оперативно превратили его в новый популярный мем. Изображения веселого хищника появились в самых неожиданных сценах и образах.

Тигра поместили в кадры популярных фильмов, на фотографию из зоопарка и даже на упаковку картофельных чипсов. На отечественном интернет-пространстве улыбающийся тигр только набирает популярность. Не исключено, что в Восточной Европе индонезийский хищник придет на смену ставшему очень популярным мему «Ждун».