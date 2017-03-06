Студенты из Приднестровья придумали альтернативу игре «Синий кит»

Павел Донника и Сергей Иордатий из Приднестровья придумали альтернативу игре «Синий кит». Их «Белый медведь» не несет опасности для жизни и здоровья ребят, зато поможет чувствовать себя увереннее в школе и дома. К 50-ому заданию жизнь ребенка должна существенно «прокачаться»: ежедневные задачи помогают наладить отношения в семье и с учителями.

Сергей, Павел, а так же три новых «админа» — Екатерина, Илья и Ярослав не скрывают имен и подчеркивают: ребенку, который не выполнил задание, совершенно ничего за это не будет. Но задания накапливаются, новый день принесет новую задачу, и трудно будет разгребать то, что скопилось к выходным. Игра не сводит с ума: первая задача – пыль в доме, уборка в комнате и подъезде, генеральная уборка, учеба. Ребят уже приглашали на шоу «Говорить Україна», они объяснили родителям, что игра безвредна, что это личная инициатива двух студентов и студенческого профсоюза, а ребенка, вытирающего в доме всю пыль, не надо бояться – «он в игре». Фото и видеоотчеты команда с удовольствием принимает, профессиональный психолог будет рада поговорить с подростком в непростые дни, а вот фото из интернета вместо собственной чистой комнаты ребята просят им не высылать – это неуважение к людям, которые верят, что мир станет чуточку добрее и лучше.

Хочется верить, что инициатива ребят приживется, хотя до этого подобного рода инициативы не находили отклика. Да и сейчас некоторые ребята, чьи родители не смотрели шоу на украинском канале, велят детям не вступать ни в какие игры, в том числе и хорошие. Но чаще они удивляются вымытой посуде и соглашаются с тем, что от современной молодежи может быть хоть какая-то польза. Сергей и Павел тоже могут «давить на слабо»: спрашивают, а слабо ли тебе хорошо учиться, помогать по дому и не быть «лузером»? А обращать на себя внимание нужно только вниманием в отношении родителей.