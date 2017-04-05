Суд над «Свидетелями Иеговы» завершен: организация окончательно признана экстремистской

Суд над «Свидетелями Иеговы» можно считать завершенным. Российский Верховный суд отклонил прошение о приостановке иска Министерства юстиции о признании религиозной организации экстремистской. Предыдущее распоряжение суда остается действительным.

Сегодня, пятого апреля, Верховный суд РФ рассмотрел ходатайство представителей организации «Свидетели Иеговы» о приостановке иска, поступившего ранее от Минюста. Тем самым предыдущее распоряжение суда осталось в силе. Религиозная организация признана в России экстремистской.

В настоящий момент по факту удовлетворенного иска Министерства юстиции Российской Федерации проводится комплекс действий по прекращению деятельности организации. Представители «Свидетелей Иеговы» пожаловались, что по всей территории страны идет активное противодействие их деятельности: прерываются богослужения, освобождаются улицы, блокируются банковские счета региональных отделений организации, а также отдельных лиц. Таким образом, продолжается своего рода «зачистка» от любых видов деятельности признанной недавно незаконной организации.

Ранее представители региональных отделений «Свидетелей Иеговы» направили в суд иск о повсеместном нарушении прав членов организации.

Напомним, что о возможном запрете деятельности религиозной организации, с которой давно «не дружит» РПЦ, заговорили еще в прошлом году. А в марте текущего года стало известно, что организацию признают экстремистской.