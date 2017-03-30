Суд перенес рассмотрение уголовного дела экс-губернатора Александра Хорошавина

Суд, занимающийся делом Александра Хорошавина, принял решение о перерыве. Причиной этого стала смена адвоката подсудимого. Юристу дали время, чтобы детально ознакомиться с материалами этого уголовного разбирательства. Новость сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского горсуда.

«Ольга Артюхова, которая ранее занималась защитой в суде Хорошавина, заявила о срочной поездке в столицу РФ для участия в другом судебном процессе. Вернуться она планирует в начале апреля, поэтому подсудимый решил заключить соглашение с других адвокатом. Им является Евгений Балабасов. Во время очередного заседания в суде, им была выдвинута просьба о переносе рассмотрения дела, чтобы успеть детально изучить все необходимые материалы. Ходатайство было удовлетворено, следующее заседание состоится 3 апреля текущего года», — рассказали в суде.

Стоит уточнить, в начале марта суд начал рассмотрение дела А.Хорошавина, Сергея Карепкина, ранее занимающего должность зампреда областного правительства, Андрея Икрамова, который был советником губернатора, а также Николая Борисова – министра сельского хозяйства.

Напомним, СК РФ утверждает, что восемь лет назад Александром Хорошавиным была создана преступная группировка, которая до 2015 года за большую денежную плата занималась покровительством предпринимателей, связанных с рыболовной, сельскохозяйственной, строительной деятельностью. Общая сумма взяток, исходя из подсчетов следователей, составила боле 522000000 рублей.