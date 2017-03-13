Суицидная игра «Синий кит»: почему дети идут на самоубийство

Все больше набирает популярность игра «Синий кит», которая доводит подростков до совершения самоубийства.

Родители переживают за жизнь своих чад, поэтому постоянно ищут в интернете информацию об этом опасном развлечении. Но все что они находят, лишь больше заставляет переживать. «Группы смерти» на сегодняшний день стали распространяться на новые российские регионы, даже на ближнее зарубежье. Данное движение существует несколько лет, а число подростков, которые из-за участия в игре совершили суицид, превысило 100 человек.

Киты являются одними из млекопитающих осознанно идущих на кончину, массово выбросившись на берег. Поэтому он и был выбран, как символ суицидной игры. В соцсети большое число подобных игр: «Море китов», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4.20» и другие. Данные развлечения отличаются лишь названием, а преследуют одну цель – довести ребенка до самоубийства. Для этого администраторы групп на протяжении 50 дней выдают участнику игры задание, в самом последнем подросток получает вид и время своего самоубийства.

Многие задаются вопросом, почему дети, зная об опасности, все же идут на самоубийство. Дело в том, что подростков при попытке выйти из игры начинают шантажировать смертью близких, детская психика не выдерживает и ребенок идет до конца. Правоохранительные органы заявляют, что было зарегистрировано 133 случая суицида, связанного с игрой «Синий кит». Но эксперты утверждают, на самом деле жертв «групп смерти» гораздо больше.