Свадьба Карапетяна-младшего обошлась в несколько десятков миллионов рублей

На прошедших выходных состоялось роскошное празднование свадьбы Карапетяна-младшего – сына владельца компаний “Ташир”. Поздравить жениха и невесту приехало множество представителей российского шоу-бизнеса. Журналисты решили подсчитать, во сколько обошлись расходы по торжеству армянской семье.



Представителям СМИ стало интересно, во сколько обошлась свадьба армянской семье, и они провели подсчеты. Развлекали гостей такие артисты как: Алла Пугачева, Сергей Шнуров вместе с музыкантами группы “Ленинград”, Николай Басков, Филипп Киркоров и многие другие, чьи выступления на корпоративах стоят немалых денег. Одно только выступление Примадонны обошлось в двадцать пять миллионов рублей, не говоря уже об остальных артистах. В качестве ведущих были также очень известные люди: Ксения Собчак, Андрей Малахов и Яна Чурикова.

Свадебное платье невесты было сшито на заказ очень известным и дорогим дизайнером Зухаиром Мурадом. Его услугами пользуются даже голливудские знаменитости и некоторые российские. Например, в платье от этого кутюрье замуж выходила Яна Рудковская, также Виктория Лопырева заказала у Зухаира Мурада платье на будущую свадьбу с Николаем Басковым. В общем, творения ливанского дизайнера обходятся очень дорого, самое простое платье, сделанное его руками, обойдется заказчику минимум в три миллиона рублей. Также родственники не пожалели денег на оформление банкетного зала и храма, где проходило венчание. Там лучшие дизайнеры украсили все живыми цветами. Как уверяет уважаемый промоутер Евгений Морозов, такое же оформление не будет стоить дешевле двадцати миллионов рублей.