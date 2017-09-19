Свадьба сына Самвела Карапетяна: на армянской свадьбе веселился весь цвет российского шоу-бизнеса

Свадьба сына Самвела Карапетяна: шестнадцатого сентября миллиардер женил своего младшего сына. На торжестве присутствовал весь цвет эстрады нашей страны: А. Пугачева, Ф. Киркоров, Н. Басков. Вели роскошную свадьбу А. Малахов, К. Собчак и Я. Чурикова.

Шестнадцатого сентября в столице состоялось роскошное торжество по случаю женитьбы самого младшего сына миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна. Для проведения свадьбы сына Карена, Самвел снял зал в элитном ресторане “Сафиса”. Зал был декорирован большим количеством нежных орхидей. На торжество пригласили много знаменитостей как из мира эстрады, так и политики.

На свадьбе гостей развлекали А. Пугачева, Ф. Киркоров, Н. Басков, группа “Ленинград”, Э. Рамазотти. Вели торжество Ксения Собчак, Андрей Малахов и Яна Чурикова. Среди гостей свадьбы видели президента Армении С. Саргсяна и главу правительства К. Карапетяна, а также руководителя пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова.

Избранницу Карена зовут Лилит. На невесте было надето платье весом семь килограммов. Наряд был сшит дизайнером из Ливана Зухаиром Мурадом, у которого заказывают наряды голливудские звезды. Известно, что самые дешевые платья у Зухаира стоят от 3 миллионов рублей.

По подсчетам журналистов, Самвел Карапетян не поскупился на свадьбу своего сына. Гонорар только для Аллы Пугачевой обошелся ему не менее чем в двадцать пять миллионов рублей. Киркоров посещает подобные мероприятия не дешевле чем за десять миллионов, Басков за шесть миллионов, Рамазотти – за три, а Ксения Собчак за один миллион рублей.