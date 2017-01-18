Светлана Дель: у многодетной матери из Зеленограда органы опеки забрали десятерых детей

Многодетная мать Светлана Дель из Зеленограда пытается вернуть десятерых приемных детей – их забрали органы опеки. Инцидент начался из-за синяка, который обнаружила воспитательница на теле шестилетнего Сережи Деля. Администрация пожаловалась в опеку, и полиция всех детей семьи Дель стала изымать у родителей, забирая из школы, балетной студии и даже с новогодней елки.

Факт избиений и издевательства Светлана отрицает – она осознанно выбрала этот путь и знала, на что идет. Сейчас с детьми разговаривают детские омбудсмены, у них есть сомнения в необходимости пребывания детей в больнице. Всего в многодетной семье 16 детей, и старшие парни 15-16 лет спрятались, чтоб не попасть в больницу или приют. Это еще раз подтверждает, что Светлана – хорошая мать: ее дети не просятся обратно в детдом, а прячутся от органов. Сама усыновительница заявляет, что деньги за приемных детей – совсем не легкие деньги, это труд с утра до ночи. И почему тогда в России так много сирот, если на них можно делать деньги?

Некоторые детишки приемной семьи больны – у них ВИЧ, таких не возьмут в семью, которая именует себя «приличной», у ребят одна альтернатива – назад в детский дом. Год назад в семье родился собственный ребенок, но это никак не отразилось на приемных детях. Основная масса психологов и специалистов на стороне Светланы: отобрать детей из семьи, разлучить, «распихать» по больницам и приютам – самый настоящий садизм. Не верят в жестокое обращение и друзья семьи Дель – они намерены ехать в Зеленоград, чтоб помочь Светлане и ее мужу юридически в борьбе за детей.