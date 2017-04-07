«Свидетелей Иеговы» смогут привлекать к уголовной ответственности за экстремизм

Члены организации «Свидетели Иеговы» могут попасть под уголовное следствие после запрета ее деятельности в России. В Министерстве юстиции заявили, что имеют доказательства распространения ими запрещенной литературы, потому их могут привлекать к ответственности за экстремизм.

Представители Минюста выиграли суд у организации «Свидетели Иеговы». На днях состоялось заседание Верховного суда России после апелляции юристов религиозной организации. Однако постановление ВС РФ окончательно признало организацию «СИ» экстремистской. Это значит, что ее деятельность на территории России запрещена в любых проявлениях.

Сами представители «Свидетелей Иеговы» пожаловались, что данное решение нарушает их общественные права, а члены организации преследуются властями. Сообщалось, что правоохранители разгоняют религиозные проповеди в регионах, а по всей России начались массовые блокировки банковских счетов «СИ».

Теперь же Минюст попытается привлечь отдельных членов организации к уголовной ответственности. По словам представителей госведомства, у них имеются доказательства распространения «СИ» запрещенной литературы. Поскольку деятельность организации признана незаконной, распространение их тематической литературы и любая другая деятельность тоже считаются незаконными. Следовательно, членов организации могут привлечь к уголовной ответственности за экстремизм.

На деле это может означать, что полиция начнет преследование активных участников организации, а вся эта кампания может закончиться арестами и уголовными делами, в частности, по статье 282.2, — сообщает ТАСС.