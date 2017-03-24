«Свидетели Иеговы»: деструктивный тоталитарный культ запретили в России

Больше никто не будет ходить по домам, предлагать поговорить о Боге и заявлять, что Иисус Христос – не Бог: «Свидетелей Иеговы» запретили в России. Власть долгое время закрывала глаза на то, что адептам культа запрещают переливание крови даже во спасение жизни, но недавно их обвинили в экстремистской деятельности.

Религиозная организация последователей Чарльза Рассела будет теперь в России под запретом, как многие другие деструктивные культы с сомнительным богословием. У адептов вероучения будут отбираться их молитвенные дома – «Залы славы», и в первую очередь – красочная литература, которую они раздают на улице. 5 апреля вынесут по вопросу секты окончательное решение, и Верховный Суд объявит, под запретом будет религиозная организация или нет. Но у адептов секты, филиалов на территории России и у Управления то и дело появляются проблемы с законом. Но если ходатайство Минюста будет удовлетворено, то не лучшие дни ожидают последователей учения, который в РФ 157 тысяч. Организация «Свидетелей Иеговы» — одна из самых закрытых в мире: адепту велят в скором времени порвать все родственные и социальные связи и заявляют, что у него теперь новая «семья».

В связи с тем, что в «Залах славы» и офисах организации проводятся обыски, вся «верхушка» секты, о которой «низы» нередко не знают, дала сигнал «залечь на дно». В девяти регионах России организацию уже запретили, взрослых, которые вовлекли в свою религиозную деятельность детей, будут судить, материалы и брошюры – изымать. По словам сектоведа Александра Дворкина, с улицы «искать истину» в организацию никто не приходит: туда приводят, завлекают. На «закон Яровой» ополчились мормоны кроме «Свидетелей Иеговы» — не менее закрытый и деструктивный культ.